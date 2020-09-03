Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей. Из обновленного списка выбыла Полтавская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Таким образом, не готовы смягчать ограничения:
Киев;
Винницкая область;
Волынская область;
Житомирская область;
Закарпатская область;
Ивано-Франковская область;
Киевская область;
Львовская;
Николаевская;
Одесская область;
Ровенская область;
Сумская область;
Тернопольская область;
Харьковская область;
Хмельницкая область;
Черновицкая область;
Черниговская область
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.