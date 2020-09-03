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Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей

Ослабить карантин не готовы Киев и 16 областей
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине, по состоянию на 3 сентября, 17 регионов не готовы к ослаблению карантинных мероприятий, из-за несоответствия критериям.

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей. Из обновленного списка выбыла Полтавская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

Таким образом, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;

  • Винницкая область;

  • Волынская область;

  • Житомирская область;

  • Закарпатская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Киевская область;

  • Львовская;

  • Николаевская;

  • Одесская область;

  • Ровенская область;

  • Сумская область;

  • Тернопольская область;

  • Харьковская область;

  • Хмельницкая область;

  • Черновицкая область;

  • Черниговская область

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

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Все по теме:

Киев, Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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