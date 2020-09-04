На Донбассе "тишина" - противник огонь не открывал

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В четверг, 3 сентября, российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице штаба ООС в Фейсбуке в пятницу.

"За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", – говорится в утренней сводке.

В штабе отметили, что режим тишины сохраняется и с начала текущих суток, 4 сентября.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Напомним, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.