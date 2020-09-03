Считали без вести пропавшим: во время ликвидации пожара на Луганщине погиб военный

Во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим.

Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа", - говорится в сообщении.

По словам военных, в то время как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Бондаренко занимался эвакуацией военного имущества.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ситуация с пожарами в Украине

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).

Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

В результате масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).

Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

В результате масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.