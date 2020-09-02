Масштабные пожары: на Луганщине ликвидируют очаги возгорания сухой травы

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

"В районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров.

Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров", - говорится в сообщении.

Кроме сотрудников ГСЧС, к тушению и локализации огня привлечен личный состав и техника подразделений Вооруженных сил Украины.

Фото с ликвидации очагов возгорания:

Ранее, из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей.

Также сообщалось, что на Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка.