На Луганщине снова произошел лесной пожар

В Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка. Об этом сообщают в ГСЧС.

"1 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненной информации от работников лесного хозяйства, площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В 15:55 пожар локализован.

К тушению привлечены 140 человек и 37 единиц техники: от ГСЧС 74 человек и 16 ед. техники, от лесного хозяйства 47 человек и 17 ед. техники, от ВСУ 19 человек и 4 ед. техники.

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