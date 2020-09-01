Скачать
Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Какие области не готовы к ослаблению карантина: список
Какие области не готовы к ослаблению карантина: список
Коронавирус в Киеве: от болезни умерли уже 213 человек
Коронавирус в Киеве: от болезни умерли уже 213 человек
"Мой настоящий вызов": Джошуа назвал самого желаемого соперника в карьере
"Мой настоящий вызов": Джошуа назвал самого желаемого соперника в карьере
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)
Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

На Луганщине снова произошел лесной пожар

На Луганщине снова произошел лесной пожар
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Луганщине в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства горит лесная подстилка. Об этом сообщают в ГСЧС.

"1 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании лесной подстилки в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненной информации от работников лесного хозяйства, площадь, пройденная огнем, составляет около 9,4 га. Угрозы населенным пунктам нет. 

В 15:55 пожар локализован. 

К тушению привлечены 140 человек и 37 единиц техники: от ГСЧС 74 человек и 16 ед. техники, от лесного хозяйства 47 человек и 17 ед. техники, от ВСУ 19 человек и 4 ед. техники.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника, 1 сентября, выявлено 2 048 заболевших COVID-19 за сутки, 688 человек выздоровели, 48 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее.

Также сообщалось, что в Полтаве три девушки устроили жестокую драку после посещения караоке-бара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Луганск, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вероятно, его бы убили": Трамп вступился за подростка, застрелившего двух протестующих
02 Никогда не разогревайте это блюдо: неожиданное заявление медиков
03 Разумков о заявлениях Фокина: Бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства
04 "Засланные казачки": Фокин ответил своим критикам
05 Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России количество больных коронавирусом превысило 1 миллион человек
В РФ количество случаев COVID-19 превысило 1 млн
Разные зарплаты врачей: Зеленский обещает исправить ситуацию
Разные зарплаты врачей: Зеленский обещает исправить ситуацию
В районе ООС усилили карантин
В районе ООС усилили карантин
NASA займется изучением &quot;космической погоды&quot;
NASA займется изучением "космической погоды"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь