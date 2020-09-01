В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения

В Украине по состоянию на утро 1 сентября лабораторно подтвердили 123 303 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 088 нового больного.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Харьковской (262), Одесской (211) , Тернопольской (180), Львовской (193) и Ивано-Франковской (169) областях. В Киеве выявили за сутки 176 больных.
За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 48 больных, всего с момента распространения болезни умерли 2 605 человек. Заболели и успешно излечились уже 57 802. На сегодняшний день число активных больных составляет 62 896.
Заболеваемость по областям:
Харьковская - 9338 заболевших (262 за сутки);
Одесская - 7494 (211);
Львовская - 14703 (193);
Тернопольская - 6194 (180);
Киев - 13546 (176);
Ивано-Франковская - 9348 (169);
Черновицкая - 10420 (117);
Ровенская - 9269 (87);
Киевская - 5755 (86);
Закарпатская - 7600 (84);
Житомирская - 3382 (80);
Сумская - 1532 (62);
Волынская - 5523 (52);
Винницкая - 4044 (51);
Днепропетровская - 2398 (49);
Черниговская - 1941 (47);
Хмельницкая - 2519 (38);
Николаевская - 1284 (32);
Запорожская - 1627 (31);
Донецкая - 1448 (30);
Черкасская - 1594 (21);
Полтавская - 808 (19);
Луганская - 320 (5);
Херсонская - 400 (4);
Кировоградская - 816 (2).
Как сообщалось, по состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.