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В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения

В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки почти полсотни пациентов скончались от осложнений болезни. Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской и Львовской областях.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября лабораторно подтвердили 123 303 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 088 нового больного.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Харьковской (262), Одесской (211) , Тернопольской (180), Львовской (193) и Ивано-Франковской (169) областях. В Киеве выявили за сутки 176 больных.

Статистика коронавируса на 1.09.2020

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 48 больных, всего с момента распространения болезни умерли 2 605 человек. Заболели и успешно излечились уже 57 802. На сегодняшний день число активных больных составляет 62 896.

Статистика коронавируса на 1.09.2020

Заболеваемость по областям:

  • Харьковская - 9338 заболевших (262 за сутки);

  • Одесская - 7494 (211);

  • Львовская - 14703 (193);

  • Тернопольская - 6194 (180);

  • Киев - 13546 (176);

  • Ивано-Франковская - 9348 (169);

  • Черновицкая - 10420 (117);

  • Ровенская - 9269 (87);

  • Киевская - 5755 (86);

  • Закарпатская - 7600 (84);

  • Житомирская - 3382 (80);

  • Сумская - 1532 (62);

  • Волынская - 5523 (52);

  • Винницкая - 4044 (51);

  • Днепропетровская - 2398 (49);

  • Черниговская - 1941 (47);

  • Хмельницкая - 2519 (38);

  • Николаевская - 1284 (32);

  • Запорожская - 1627 (31);

  • Донецкая - 1448 (30);

  • Черкасская - 1594 (21);

  • Полтавская - 808 (19);

  • Луганская - 320 (5);

  • Херсонская - 400 (4);

  • Кировоградская - 816 (2).

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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