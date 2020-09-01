В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения

За минувшие сутки почти полсотни пациентов скончались от осложнений болезни. Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской и Львовской областях.

В Украине по состоянию на утро 1 сентября лабораторно подтвердили 123 303 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 088 нового больного.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Харьковской (262), Одесской (211) , Тернопольской (180), Львовской (193) и Ивано-Франковской (169) областях. В Киеве выявили за сутки 176 больных.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 48 больных, всего с момента распространения болезни умерли 2 605 человек. Заболели и успешно излечились уже 57 802. На сегодняшний день число активных больных составляет 62 896.

Заболеваемость по областям:

Харьковская - 9338 заболевших (262 за сутки);

Одесская - 7494 (211);

Львовская - 14703 (193);

Тернопольская - 6194 (180);

Киев - 13546 (176);

Ивано-Франковская - 9348 (169);

Черновицкая - 10420 (117);

Ровенская - 9269 (87);

Киевская - 5755 (86);

Закарпатская - 7600 (84);

Житомирская - 3382 (80);

Сумская - 1532 (62);

Волынская - 5523 (52);

Винницкая - 4044 (51);

Днепропетровская - 2398 (49);

Черниговская - 1941 (47);

Хмельницкая - 2519 (38);

Николаевская - 1284 (32);

Запорожская - 1627 (31);

Донецкая - 1448 (30);

Черкасская - 1594 (21);

Полтавская - 808 (19);

Луганская - 320 (5);

Херсонская - 400 (4);

Кировоградская - 816 (2).

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.