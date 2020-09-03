Лесные пожары: села эвакуируют, сильный ветер мешает локализовать огонь

2 сентября двое военнослужащих получили термические ожоги во время тушения лесных пожаров в Луганской области.

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров, погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

К тушению пожаров задействовано 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей", - подытожили в ГСЧС.

В Харьковской области из-за пожара на территории Двуречанского лесничества уничтожено огнем 22 дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в 12 час. 54 мин. вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Около 15 ч. за сильного порывистого ветра (до 15 м / с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек, - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га", - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

Пожары в Украине

На Луганщине горит сухая трава на площади около 90 га. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ОС.

Из села Горобьевка Двуречанского района на Харьковщине из-за масштабного лесного пожара эвакуируют жителей. Об этом сообщили в Двуречанской райгосадминистрации.

Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.