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Пожары в Луганской и Харьковской области: спасатели рассказали о ситуации

Пожары в Луганской и Харьковской области: спасатели рассказали о ситуации
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Масштабные пожары продолжаются и в районе ООС.

В Украине продолжают тушить пожары в Луганской и Харьковской областях. В частности, в Луганской области продолжается тушение трех очагов огня в населенных пунктах Лобачеве, Лопаскине и Болотенное.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В области открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки.

Пожары в Украине 4.09.2020

Пожары в Украине 4.09.2020

К тушению пожаров задействованы 404 человек и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

Также в Двуречанском районе Харьковской области спасатели проводят тушение отдельных очагов тления.

Отмечается, что к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлены 73 сброса (254 тонны воды).

  • О возгорания сухой травы в регионе стало известно 2 сентября. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул на Харьковщине. В тот же день в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

  • По последним данным, с ожогами госпитализировали уже троих военных, один погиб.

  • Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, главе МВД Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру соцполитики Марине Лазебной вылететь на места пожаров на Луганщине и Харьковщине.

  • Харьковская и Луганская ОГА должны разработать дополнительные меры для противодействия пожарам.

  • Отметим, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

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Пожары, Спасатели, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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