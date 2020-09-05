В столице за сутки - 315 случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие 24 часа зафиксировано 315 новых случаев заболевания CОVID-19. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграмм.

"Количество больных коронавирусом в столице не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 315 человек. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян", - написал Кличко.

По его словам, на сегодня в столице в целом уже 14 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние сутки коронавирус подтвержден у 163 женщин в возрасте от 22 до 89 лет, у 132 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также у 9 девочек в возрасте от 1 до 15 лет и 11 мальчиков в возрасте от 4 лет до 17.

За последние сутки в столице заболело 7 медиков.

В больницы попали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4 713 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 57, в Дарницком - 55 и в Оболонском районе - 39 случаев.

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.