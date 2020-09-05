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Антирекорды: в Крыму более сотни новых случаев коронавируса

Антирекорды: в Крыму более сотни новых случаев коронавируса
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В оккупированном Крыму количество новых выявленных случаев коронавируса впервые превысила 100. Об этом сообщил так называемый председатель Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции.

44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью,

30 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,

26 - при скрининге здорового населения,

1 случай завезен с территории Украины", - написал Аксенов.

По его словам, всего с начала года в оккупированном Крыму обнаружили 2 726 больных COVID-19. 32 человека умерли, 1817 выздоровели. 

Отметим, что ранее рекордный суточный прирос новых случаев COVID-19 в оккупированном Крыму был зафиксирован 27 августа - 84.

Ранее, в Украине за прошедшие 24 часа наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве.

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Крым, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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