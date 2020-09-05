Резня в кафе в Запорожской области: мужчина ранил ножом четырех парней

В городе Орехов Запорожской области мужчина устроил резню в местном кафе.

Между посетителями кафе произошел конфликт во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция прибыла на вызов как раз в тот момент, когда разъяренные клиенты заведения перевернули авто нападающего, в попытке совершить самосуд.

Как установили правоохранители, словесная перепалка между 35-летним селянином и другими четырьмя посетителями быстро переросла в драку. Мужчина достал нож и ударил им в грудь сначала 18-летнего парня, а потом еще трех – 17-летних юношей.

18-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии немедленно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Трое других получили непроникающие ранения конечностей и туловища. Сейчас они уже дома. Нападающего задержали по статье о покушении на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.