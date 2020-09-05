Скачать
Суббота, 05.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: в Минске проходит "Женский марш мира" (Видео)
Протесты в Беларуси: в Минске проходит "Женский марш мира" (Видео)
"Так будет честно и справедливо": ОПУ "рекомендует" России ввести санкции сразу против всех граждан Украины
"Так будет честно и справедливо": ОПУ "рекомендует" России ввести санкции сразу против всех граждан Украины
Испания - Украина: букмекеры абсолютно не верят в успех команды Шевченко
Испания - Украина: букмекеры абсолютно не верят в успех команды Шевченко
Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)
Брат Кейт Миддлтон устроил путешествие в Италию с невестой (Фото)

Резня в кафе в Запорожской области: мужчина ранил ножом четырех парней

Резня в кафе в Запорожской области: мужчина ранил ножом четырех парней
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция
В городе Орехов Запорожской области мужчина устроил резню в местном кафе.

Между посетителями кафе произошел конфликт во время распития алкоголя, сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция прибыла на вызов как раз в тот момент, когда разъяренные клиенты заведения перевернули авто нападающего, в попытке совершить самосуд.

Как установили правоохранители, словесная перепалка между 35-летним селянином и другими четырьмя посетителями быстро переросла в драку. Мужчина достал нож и ударил им в грудь сначала 18-летнего парня, а потом еще трех – 17-летних юношей.

Бросался кирпичами в прохожих: В Николаеве мужчина умер после того, как его задержала полиция

18-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии немедленно госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Трое других получили непроникающие ранения конечностей и туловища. Сейчас они уже дома. Нападающего задержали по статье о покушении на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Запорожская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека
02 Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией
03 Кто такая Айза Анохина и что за странное фото она "случайно" выложила в Instagram
04 Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
05 Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Диагностировано воспаление легких&quot;: Филарет заразился коронавирусом
"Диагностировано воспаление легких": Филарет заразился коронавирусом
Трамп рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19 в США
Трамп рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19 в США
Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки
Эпидемия COVID-19: в Чехии рекордное количество зараженных за сутки
Наследник &quot;Джеймса Уэбба&quot;: NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего (Фото)
Наследник "Джеймса Уэбба": NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь