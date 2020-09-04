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Бросался кирпичами в прохожих: В Николаеве мужчина умер после того, как его задержала полиция

Бросался кирпичами в прохожих: В Николаеве мужчина умер после того, как его задержала полиция
11:26 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Николаеве полиция задержала хулиганившего мужчину. Ему стало плохо, вызвали скорую, но мужчина скончался.

В Николаеве полицейские задержали хулиганившего мужчину и надели на него ручники. После этого задержанному стало плохо, и он скончался, сообщило накануне региональное управление Нацполиции.

Указано, что инцидент произошел 3 сентября. В полицию сообщили, что на улице 1-ой Ингульской в Центральном районе Николаева неизвестный ведет себя неадекватно – совершает хулиганские действия, бросается в прохожих кирпичами.

На место происшествия были направлены наряды, первым прибыл наряд полиции охраны. Мужчина начал сопротивляться, и чтобы успокоить хулигана, ему надели наручники.

"Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сообщили в полиции.

Тело мужчины будет направлено для проведения экспертизы, чтобы установить, был ли он под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

"В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", - добавили в полиции.

Напомним, в городе Украинка Киевской области на территории кафе неизвестные устроили стрельбу.

В Черкассах полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила ножом свою 28-летнюю подругу.

В Полтаве три девушки устроили жестокую драку после посещения караоке-бара.

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Николаев, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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