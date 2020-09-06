В зоне ООС погибли двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Командование ОТУ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Командование ОТУ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 5 сентября, российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными, обстрелов не зафиксировано.