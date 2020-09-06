Криклий на примере танкера Delfi рассказал, что такое "предвыборное безумие"

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий раскритиковал политиков, пытающихся распиариться на поднятии танкера Delfi.

"Что такое предвыборное безумие? Одесса, пляж "Дельфин". Прямо сейчас один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Delfi. Убежден, что будет рассказывать, как сильно работал, чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера. К сожалению, непосредственно к поднятию Delfi не было раньше такого живого интереса и помощь АМПУ или исполнители не предлагалась", - написал Криклий в Facebook.

Вероятно, речь по поводу мэра Одессы Геннадия Труханова, который в то же время, сделал пост, в котором заявил, что "мы перешли к финальному этапу операции по подъему Delfi".

В комментариях к посту Труханова, Криклий заявил, что "мэр не имеет отношения к судоподъему".

6 сентября в Одессе начинается последний этап по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, который сел на мель в ноябре 2019 года.