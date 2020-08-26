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Танкер Delfi наконец-то подняли: из лежачего в стоячее положение

Танкер Delfi наконец-то подняли: из лежачего в стоячее положение
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/ivan.niyakiy
Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

Танкер Delfi, потерпевший крушение осенью 2019 года вблизи Одессы, поставили на ровный киль почти через год после аварии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Хроники "Делфи". Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на киль", - написал Криклий в Telegram.

Танкер Delfi

По его словам, следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

"Благодарен за работу специалистам ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы", - добавил министр.

Напомним, специалисты компании Smart Marine Concept 18 июля дважды пытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались.

25 июля была предпринята еще одна попытка поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.

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Все по теме:

Одесса, Владислав Криклий, Танкер "Делфи", Delfi.

Автор:

Телеграф
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