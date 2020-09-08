Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел

На Донбассе оккупанты единожды открывали огонь, украинские военные не пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.
В штабе отметили, что российские наемники один раз нарушили режим тишины, которые действует на Донбассе с 27 июля. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Провокацию оккупанты осуществили возле села Каменка Донецкой области.
С начала текущих суток, 8 сентября, штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, в условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных. В результате вооруженных провокаций один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.