Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы один раз нарушили перемирие.

На Донбассе оккупанты единожды открывали огонь, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

В штабе отметили, что российские наемники один раз нарушили режим тишины, которые действует на Донбассе с 27 июля. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Провокацию оккупанты осуществили возле села Каменка Донецкой области.

С начала текущих суток, 8 сентября, штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, в условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных. В результате вооруженных провокаций один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.