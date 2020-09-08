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Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел

Ситуация на фронте: штаб зафиксировал один вражеский обстрел
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы один раз нарушили перемирие.

На Донбассе оккупанты единожды открывали огонь, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

В штабе отметили, что российские наемники один раз нарушили режим тишины, которые действует на Донбассе с 27 июля. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Провокацию оккупанты осуществили возле села Каменка Донецкой области.

С начала текущих суток, 8 сентября, штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, в условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных. В результате вооруженных провокаций один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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