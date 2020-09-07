Ситуация на фронте обострилась: оккупанты открыли прицельный огонь, погиб украинский военный

В условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Об этом сообщает в пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. Очередями из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских защитников вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

На другом участке фронта противник открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам неподалеку Причепиловка, что на Луганщине. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шуми.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 7 сентября, штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Как сообщалось, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.

Как стало известно, поздно вечером 6 сентября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе.