42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ООС.

Штаб отмечает, что такие действия наемников РФ свидетельствуют о направленном срыве договоренностей, которые были достигнуты ТКГ 22 июля 2020.

"Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - пишет пресс-служба ООС.

"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - подытожили в Штабе.

Напомним, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.