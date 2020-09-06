Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)
Протесты продолжаются: в Минске перекрыли проспект Независимости, к резиденции Лукашенко согнали бронетехнику (Видео)
В зоне ООС погибли двое украинских военных
В зоне ООС погибли двое украинских военных
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
Гол Кравца - в обзоре матча Колос - Динамо (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф ООС Фото: Фейсбук
Вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ООС. 

Штаб отмечает, что такие действия наемников РФ свидетельствуют о направленном срыве договоренностей, которые были достигнуты ТКГ 22 июля 2020.

"Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", - пишет пресс-служба ООС. 

"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - подытожили в Штабе. 

ОБСЕ подвела точную статистику нарушений режима "тишины" на Донбассе

Напомним, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 "Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
В Минздраве рассказали, сколько медиков заболело COVID-19
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь