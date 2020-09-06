День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения

В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее сегодня, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.