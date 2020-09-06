Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
Дождь не помешал: на протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек (Видео)
День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения
День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения
Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Италии (Фото, Видео)
Гасли выиграл невероятную гонку Формулы-1 в Италии (Фото, Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)
После трагедии с выкидышем Келлан Латс вновь станет отцом (Видео)

День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения

День в ООС: двое военнослужащих погибли, трое получили ранения
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф
В районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее сегодня, двое украинских военнослужащих в Донецкой области погибли после взрыва неизвестного взрывного устройства.

Также сообщалось, что вооруженные формирования РФ на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил военнослужащий ВСУ.

Таким образом, 6 сентября в зоне ООС погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 6 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Кулеба о дальнейших отношениях с Беларусью: Если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ
03 "Самая низкая цена за последние пять лет": Шмыгаль рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в октябре
04 Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
05 "Я культурная пиявка": в США профессор признала, что она не чернокожая и была отстранена от занятий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Кулеба о двойном гражданстве: Я считаю, что это соответствует интересам Украины
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
Температурные качели: прогнозы синоптиков на ближайшие дни
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
42-й день перемирия: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненый
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Известна дата презентации нового игрового ноутбука Honor Hunter
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь