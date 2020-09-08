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По стандарту НАТО: Для армии модернизировали полсотни бронемашин

По стандарту НАТО: Для армии модернизировали полсотни бронемашин
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: ukroboronprom
Николаевский бронетанковый завод досрочно выполнил госзаказ и передал ВСУ около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин. Об этом заявили в пресс-службе Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило государственный оборонный заказ на ремонт и модернизацию БРДМ-2Л1.

В рамках контракта заказчик получил около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2.

техника укроборонпрома

В частности, была изменена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, а также установлены тепловизоры и современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО. 

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техника по стандарту НАТО для ВСУ

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", которое специализируется на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 6 ноября 2019 года №913, предприятие внесено в перечень объектов государственной собственности, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

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Все по теме:

Украина, Укроборонпром, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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