По стандарту НАТО: Для армии модернизировали полсотни бронемашин

Николаевский бронетанковый завод досрочно выполнил госзаказ и передал ВСУ около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин. Об этом заявили в пресс-службе Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило государственный оборонный заказ на ремонт и модернизацию БРДМ-2Л1.

В рамках контракта заказчик получил около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2.

В частности, была изменена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, а также установлены тепловизоры и современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО.

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", которое специализируется на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины. Согласно Постановлению Кабинета Министров от 6 ноября 2019 года №913, предприятие внесено в перечень объектов государственной собственности, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.