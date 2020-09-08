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Названа дата встречи советников глав нормандской четверки

Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
12:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Встреча должна была состояться еще 28 августа, но была отменена. Советники глав нормандской четверки соберутся на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Сумах.

"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября", - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого количества как раненых, так и погибших.

Напомним, встреча должна была состояться 28 августа, но была отменена из-за командировки советника президента Франции.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на встрече обсудят гибель украинских военных на Донбассе.

В условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных. В результате вооруженных провокаций один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Нормандский формат.

Автор:

Телеграф
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