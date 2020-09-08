Названа дата встречи советников глав нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки". Она запланирована на 11 сентября.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Сумах.
"Мы ждем встречи норм советников, она состоится 11 сентября", - сказал Зеленский.
Зеленский также заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого количества как раненых, так и погибших.
Напомним, встреча должна была состояться 28 августа, но была отменена из-за командировки советника президента Франции.
Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на встрече обсудят гибель украинских военных на Донбассе.
В условиях перемирия террористы обстреляли позиции украинских военных. В результате вооруженных провокаций один украинский военный погиб, еще один — получил ранения.