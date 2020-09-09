Антитеррористические меры: в Мариуполе людей просят не покидать дома

В Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

"10 и 11 сентября 2020 года в Мариуполе состоятся превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

Командование операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

"В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)", - отметили в штабе.

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков штаб ООС призывает немедленно сообщать в дежурные службы СБУ и Нацполиции в регионе.

Ранее, в Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа. Погиб работник предприятия.