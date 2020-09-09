Скачать
Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
Лукашенко заявил, что Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
ЕС продлил еще на полгода "крымские санкции" против России
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Суперзвезда сборной Нидерландов близок к переходу в Барселону
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу
Всему виной COVID-19: Владимиру Остапчуку пришлось перенести свадьбу

Антитеррористические меры: в Мариуполе людей просят не покидать дома

Антитеррористические меры: в Мариуполе людей просят не покидать дома
15:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

"10 и 11 сентября 2020 года в Мариуполе состоятся превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

Командование операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

"В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)", - отметили в штабе.

Ситуация на Донбассе: оккупанты "тишину" не нарушали, но двое военных травмированы

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков штаб ООС призывает немедленно сообщать в дежурные службы СБУ и Нацполиции в регионе.

Ранее, в Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа. Погиб работник предприятия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Терроризм, Мариуполь, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Очень странно лежать на соседних шезлонгах с россиянами": украинский журналист взбудоражил сеть постом об отдыхе в Турции
02 Кабмин готов ввести жесткий карантин по всей Украине, у Зеленского против
03 Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
04 Внезапно "растолстевшая" Оля Полякова шокировала поклонников
05 "У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Красная зона&quot;: Черновцы подают в суд на Кабмин
"Красная зона": Черновцы подают в суд на Кабмин
После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег
После 30-градусной жары: в Канаде внезапно выпал снег
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года
&quot;Не спеши&quot;: Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую &quot;1+1&quot;
"Не спеши": Маричка Падалко поддержала заболевшую на COVID-19 ведущую "1+1"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь