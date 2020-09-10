Скачать
Четверг, 10.09.2020

Ты - не ты, когда голодный: В Мариуполе водитель съела постановление полиции, чтобы не платить штраф (Видео)

В Мариуполе патрульная полиция остановила автомобиль, водитель которого ехала без пристегнутого ремня безопасности. Но когда правоохранители составили постановление о нарушении ПДД, женщина забрала его и съела, сообщает в Facebook патрульная полиция Мариуполя. Патрульная полиция заметила нарушительницу в Центральном районе — они остановили машину и начали составлять постановление. В это время водитель начала требовать, чтобы ей дали ознакомиться с документом. Когда полиция передала женщине постановление, та вначале попыталась в нем что-то дописать, а после — порвала и начала есть. Как сообщалось, в Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Штраф, Полиция, Мариуполь.
10:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь