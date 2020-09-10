Ты - не ты, когда голодный: В Мариуполе водитель съела постановление полиции, чтобы не платить штраф (Видео)

В Мариуполе патрульная полиция остановила автомобиль, водитель которого ехала без пристегнутого ремня безопасности. Но когда правоохранители составили постановление о нарушении ПДД, женщина забрала его и съела, сообщает в Facebook патрульная полиция Мариуполя. Патрульная полиция заметила нарушительницу в Центральном районе — они остановили машину и начали составлять постановление. В это время водитель начала требовать, чтобы ей дали ознакомиться с документом. Когда полиция передала женщине постановление, та вначале попыталась в нем что-то дописать, а после — порвала и начала есть. Как сообщалось, в Мариуполе 10-11 сентября проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.