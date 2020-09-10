"Россия превращает Донбасс в пустыню": в сети появилось видео масштабов экологической катастрофы

РФ превращает Донбасс в пустыню. К такому выводу пришел блогер Денис Казанский. При этом он показал масштабы бедствия, опубликовав в Фейсбуке видео.

Из-за варварского уничтожения шахтных водоотливов в ОРДЛО разразилась настоящая экологическая катастрофа - стремительно мелеют водоемы, исчезают реки и водохранилища.

"Крупное Исаковское водохранилище под Алчевском, которое создавалось для нужд металлургического комбината, теперь напоминает пересохшее Аральское море.

По его дну гуляют люди.

Ранее в это водохранилище поступала вода из трех закрытых шахт.

Теперь водоотливные комплексы распилены и украдены боевиками, а водоем исчезает на глазах. Грустное зрелище", - отметил Казанский.

Видео масштабов экологической катастрофы очевидец опубликовал на Фейсбуке:

Также сообщалось, что за минувшие сутки российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.