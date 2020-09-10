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Штаб: Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали

Штаб: Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушали
07:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За минувшие сутки российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В пресс-центре подчеркнули, что параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава ООС и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской.

"В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток штаб также не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

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Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Пророссийские боевики систематически нарушают "тишину" и провоцируют украинских военных, которые огонь в ответ не открывают. Наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 3 сентября зафиксировали 908 нарушений режима тишины.

9 сентября из-за обострения ситуации на Донбассе состоялось внеочередное заседание ТКГ. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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