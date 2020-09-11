"Обрабатывал поля с подсолнечником": в Житомирской области разбился дельтаплан, есть погибший

В Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 8 утра в поле между населенными пунктами Народичи и Яжберень. По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля с подсолнечником.

"Пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб. На месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 17 июня в Одессе разбился легкомоторный самолет "Дельфин", один из пилотов погиб на месте.

Как сообщалось, в мае в Днепропетровской области вблизи Слобожанского упал и загорелся одномоторний самолет, пожарные ликвидировали пожар малого воздушного судна, в аварии два человека погибли.