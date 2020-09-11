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Гончаренко: "Евросолидарность" на следующей неделе примет решение по выборам столичного мэра

Гончаренко: "Евросолидарность" на следующей неделе примет решение по выборам столичного мэра
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Партия "Европейская солидарность" примет решение о своей кандидатуре на пост мэра столицы на следующей неделе. Об этом заявил нардеп и член одноименной фракции в ВР Алексей Гончаренко.

"Мы ещё не приняли решение. Решение будет принято в ближайшее время, на следующей неделе", - сказал Гончаренко в пятницу в интервью "Радио НВ". 

Депутат уточнил, что решение будет принято на городской партийной конференции: "На следующей неделе у нас состоится городская партийная конференция, на которой мы уже окончательно определимся и со списком кандидатов в Киевсовет, и с тем, что мы будем делать с выборами киевского городского головы".

Гончаренко также прокомментировал возможное выдвижение лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на пост мэра столицы. 

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"Если вы спрашиваете непосредственно о Петре Порошенко, то я думаю, что после того как он был президентом, он является пятым президентом Украины, и сейчас он лидер парламентской политической силы, - то мне кажется, что этого достаточно ему для того, чтобы влиять на судьбу страны, ее будущее, стратегию: на то, что для него, как государственника, является важным", - сказал нардеп. 

Он отметил, что стратегия у партии есть, но как ее воплотить - выдвинуть своего кандидата или же поддержать кого-то из уже существующих - решит городская партийная конференция. 

"Все может быть", - ответил Гончаренко на вопрос о возможности поддержки "Евросолидарностью" кандидата от другой партии.

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Все по теме:

Киев, Украина, Алексей Гончаренко, Евросолидарность.

Автор:

Телеграф
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