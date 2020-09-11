Сообщили о заминировании: Столичные станции метро закрывали в час пик

"Станция "Крещатик" и пересадка и станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка закрыты на вход и выход.
Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
В метрополитене уточнили, что информация об открытии станций будет обнародована сразу после завершения проверки.
В конечном счете станцию метро "Крещатик" и пересадку на станцию "Майдан Незалежности", которые ранее были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании, открыли для пассажиров.
В то же время, отмечается, что на станции "Площадь Льва Толстого" и пересадочном узле продолжается проверка.
Ранее, по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "УЗ" прекращает продажу билетов из отдельных ЖД станций.