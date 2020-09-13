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День в ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"

День в ООС: оккупанты один раз нарушили "тишину"
18:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
По состоянию на 17:30 воскресенья, 13 сентября, боевики один раз выстрелили в сторону позиций ВСУ.

"С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Отмечается, что возле населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отмечается в сообщении.

Разведка: командование оккупационных войск РФ активизировало боевую подготовку

За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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