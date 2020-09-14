Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"

За прошедшие 18 часов, в районе проведения операции ООС на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции ООС зафиксировано 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - сообщили в пресс-центре.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, зафиксировано на Приазовье. Так, в районе населенного пункта Пищевик обнаружено пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Защитники Украины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа", - отметили в штабе ООС.