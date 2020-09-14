Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: в Украине полтысячи школьных классов находятся на самоизоляции
Коронавирус: в Украине полтысячи школьных классов находятся на самоизоляции
Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди рассказал об одном из самых болезненных моменте из жизни принцессы
"Она так и не пришла": Брат Леди Ди разоткровенничался

Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"

Штаб ООС: Боевики трижды нарушали "тишину"
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 18 часов, в районе проведения операции ООС на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции ООС зафиксировано 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - сообщили в пресс-центре.

В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ задокументированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - около Марьинки.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, зафиксировано на Приазовье. Так, в районе населенного пункта Пищевик обнаружено пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование. 

Коронавирус в Украине: где выявили больше всего заболевших

"На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Защитники Украины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа", - отметили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Чен Ын заметно похудел
02 "Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
03 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
04 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
05 Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд
РФ даст Беларуси кредит на $1,5 млрд
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Украине планируют увеличить прожиточный минимум: детали
В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси
В Женеве пройдут срочные дебаты по правам человека в Беларуси
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Тору рано на пенсию: Крис Хемсворт не планирует прощаться с Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь