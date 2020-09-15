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В Одессе возле больницы засняли странную очередь из скорых: видео взволновало сеть

В Одессе возле больницы засняли странную очередь из скорых: видео взволновало сеть
09:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В сети активно обсуждают огромную очередь из машин скорой помощи возле больницы в Одессе.

В Одессе под больницей №3 заметили огромную очередь из 17 автомобилей скорой помощи.

По словам очевидцев, в машинах скорой помощи находятся больные с коронавирусом или симптомами COVID-19.

"Ну что ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку 82 года, которую звбрали утром по скорой с воспалением и все.. ни слуху. А тут вот что.. 17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок", - написала жительница Одессы Катерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи обсуждают ситуацию с заболеваемостью в городе и эффективность работы системы здравоохранение в целом. 

Напомним, в Украине за 13 сентября в Украине выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Одесской области за минувшие сутки выявили еще 306 случаев коронавирусной болезни.

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Все по теме:

Одесса, Скорая, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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