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Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19

В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

Статистика коронавируса на 15.09.2020

Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.

За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 267 случаев выздоровления.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 159 702 случаев COVID-19. Кроме того, 3 264 человек умерли и 70 810 человек выздоровели.

Статистика эпидемии по регионам:

  • Тернопольская – 9624 заболевших (390 за сутки);
  • Харьковская – 13 160 (307);
  • Одесская – 9993 (306);
  • Киев – 17 714 (285);
  • Львовская – 17 243 (186);
  • Ивано-Франковская – 11 510 (153);
  • Черновицкая – 12 394 (142);
  • Киевская – 7079 (118);
  • Черкасская – 2688 (109);
  • Запорожская – 2503 (100);
  • Днепропетровская – 3430 (88);
  • Закарпатская – 8756 (81);
  • Житомирская – 4470 (80);
  • Ровенская – 10 635 (80);
  • Волынская – 6428 (75);
  • Николаевская – 2114 (63);
  • Черниговская – 2846 (58);
  • Донецкая – 2154 (53);
  • Сумская – 2553 (51);
  • Хмельницкая – 4058 (50);
  • Винницкая – 4887 (43);
  • Полтавская – 1253 (30);
  • Кировоградская – 929 (20);
  • Луганская – 620 (20);
  • Херсонская – 661 (17).

Как сообщалось, 14 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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