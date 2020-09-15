В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.

За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 267 случаев выздоровления.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 159 702 случаев COVID-19. Кроме того, 3 264 человек умерли и 70 810 человек выздоровели.

Статистика эпидемии по регионам:

Тернопольская – 9624 заболевших (390 за сутки);

Харьковская – 13 160 (307);

Одесская – 9993 (306);

Киев – 17 714 (285);

Львовская – 17 243 (186);

Ивано-Франковская – 11 510 (153);

Черновицкая – 12 394 (142);

Киевская – 7079 (118);

Черкасская – 2688 (109);

Запорожская – 2503 (100);

Днепропетровская – 3430 (88);

Закарпатская – 8756 (81);

Житомирская – 4470 (80);

Ровенская – 10 635 (80);

Волынская – 6428 (75);

Николаевская – 2114 (63);

Черниговская – 2846 (58);

Донецкая – 2154 (53);

Сумская – 2553 (51);

Хмельницкая – 4058 (50);

Винницкая – 4887 (43);

Полтавская – 1253 (30);

Кировоградская – 929 (20);

Луганская – 620 (20);

Херсонская – 661 (17).

Как сообщалось, 14 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.