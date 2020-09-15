В Украине снова почти три тысячи новых случаев COVID-19

За 13 сентября в Украине выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).
Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.
За минувшие сутки зафиксировано 53 смерти и 1 267 случаев выздоровления.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 159 702 случаев COVID-19. Кроме того, 3 264 человек умерли и 70 810 человек выздоровели.
Статистика эпидемии по регионам:
Как сообщалось, 14 сентября в Украине выявили еще 2 462 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
14 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование. "Красная" и "оранжевая" зоны карантина значительно расширились.