"Чудом не произошло взрыва газовоздушной смеси": В МВД сообщили новые подробности аварии на газопроводе под Киевом

Авария не повлияет на транзит в страны ЕС, так как поставку газа для потребителей уже организовали через другие газопроводы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отреагировал на аварию на газопроводе под Киевом. Он считает, что дежурный ГСЧС профессионально выполнил свою работу, однако призвал обследовать и другие трубопроводы, чтобы подобные инциденты больше не повторились.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня глубокой ночью в Киевской области произошла авария магистрального газопровода диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа. Чудом не произошло возгорания и взрыва газовоздушной смеси", – написал он.

Замглавы МВД подчеркнул, что спасатели сделали правильно, когда связались с аварийно-диспетчерской службой "Укртрансгаза" и потребовали срочно перекрыть поток газа.

"Магистральные газопроводы высокого давления по строительным нормам прокладываются по безлюдной местности на большом расстоянии от населенных пунктов. Ошибки в их проектировании и эксплуатации обходятся очень дорого. Не в материальном выражении, я имею в виду, а человеческих жизнях", – отметил Геращенко.

Замминистра МВД напомнил о крупнейшей железнодорожной катастрофе тридцатилетней давности на перегоне Аша — Улу-Теляк.

"В этот раз все обошлось хорошо, но в 1989 году на трубе продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье, по которому транспортировали широкую фракцию лёгких углеводородов образовалась узкая щель длиной 1,7 м. Из-за протечки трубопровода и особых погодных условий газ скопился в низине, по которой в 900 м от трубопровода проходила Транссибирская железнодорожная магистраль. Люди, секунду назад спавшие в постелях, заживо за мгновение сгорали в адском пламени взрыва. По официальным данным 575 человек погибли истали инвалидами, получив тяжёлые ожоги и телесные повреждения. Только детей среди погибших был - 181 человек", - вспомнил страшные подробности Геращенко.

Также он подчеркнул, что компания должна провести техническое обследование своих трубопроводов, так как с годами оборудование изнашивается.

"Укртрансгаз" должен немедленно сделать выводы из произошедшей аварии и провести техническое обследование своих трубопроводов. В первую очередь в местах примыкания к железной дороге, автомагистралям, населенным пунктам. Проверить насколько слажено и оперативно сработали в этой чрезвычайной ситуации диспетчерские и аварийные службы. С годами газопроводы, проложенные в 60-70 х годах прошлого века, не становятся надежнее. Напротив. И только своевременное техническое обслуживание и профилактика позволит избежать аварий и техногенных катастроф", - предупредил Геращенко.

В то же время на сайте оператора ГТС Украины уточнили, что эта ситуация не повлияет на транзит в страны ЕС. Поставку газа для потребителей уже организовали через другие газопроводы.

"По предварительным оценкам, возобновления работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом прогремел мощный взрыв. В ближних населенных пунктах было отключено электроснабжение. Позже стало известно, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления.

Также было обнародовано видео с места взрыва газопровода под Киевом.