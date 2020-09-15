Киево-Могилянская Академия оказалась в центре скандала из-за сексистского поста в сети

Руководство Киево-Могилянской Академии открыло "гарячую" вакансию в приемную комиссию. Вот только работа исключительно для особ женского пола.

В сети возмутились, что Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" набирает на стажировку в приемную комиссию только девушек.

Генеральный директор аналитической групы "Левіафан" и политический эксперт Николай Мельник на своей странице в Facebook разместил соответствующий пост академии.

"Это так мило) самое пафосное учебное заведение страны предлагает дискриминацию по гендерному признаку)", - написал Мельник.

В комиссии учебного заведения объяснили такой выбор тем, что девочки более усидчивые и внимательные к работе с бумагами.

В комментариях пользователи возмущаются такой дискриминацией и пишут стихи.

Напомним, сегодня "Телеграф" писал об еще одной интересной истории с учебным заведением в Киеве. Так, в Киеве гранитное здание университета вместо того, чтобы помыть решили покрасить в бурый цвет.