Ситуация на Донбассе: трое украинских военных получили ранения, один погиб

За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано три обстрела со стороны оккупантов.

Сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону позиций ВСУ враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Активность противника была замечена возле населенного пункта Калинове.

А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружено пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.