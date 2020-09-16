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ООС: У Новоселовки и Покровки ОБСЕ зафикисровали вражеские "Грады" и десять танков

ООС: У Новоселовки и Покровки ОБСЕ зафикисровали вражеские "Грады" и десять танков
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Донецкой области у Новоселовки обнаружено семь танков боевиков и три "Града", у Покровки зафиксировано три гаубицы "Гвоздика" и десять танков. Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 15 сентября 2020 года, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал нарушение со стороны российско-оккупационных войск на неподконтрольной правительству Украины территории.

"... в Донецкой области было задокументировано размещение вооружения по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

В частности, на полигоне близ Новоселовки обнаружено семь танков (вероятно Т-72 - 5 единиц, неустановленного типа - 2 единицы) и три реактивных системы залпового огня (БМ -21 "Град", 122 мм).

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Кроме того, на учебном полигоне вблизи Покровки зафиксировано три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А "Лягушка", 122 мм)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинская сторона СЦКК отмечает, что указанные факты четко указывают на нарушение Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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