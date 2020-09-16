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В ВСУ еще одна смерть из-за коронавируса

В ВСУ еще одна смерть из-за коронавируса
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны
В ВСУ зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса, всего болеет 630 человек.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область). Военнослужащий ВС Украины заболел остро 19 августа и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", - сообщается на странице Командования медсил ВСУ в соцсети Фейсбук в среду утром.

По состоянию на 10.00 среды, 16 сентября, в ВСУ болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 630 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 7 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 24 человека… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - сообщают в Командовании медсил.

Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 779 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 212 человек.

Напомним, За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.

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Все по теме:

Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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