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Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек

Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек
09:33 Ср, 16 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: facebook
В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.

За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Тернопольской (380), Харьковской (272), Одесской (284) областях и в Киеве (356).

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 76 больных - это новый антирекорд. В то же время 1 514 человек выздоровели. 

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.

Статистика коронавируса на 16.09.2020

Статистика эпидемии по регионам:

  • Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);
  • Киев – 18 070 (356);
  • Одесская – 10 277 (284);
  • Харьковская – 13 432 (272);
  • Львовская – 17 430 (187);
  • Ивано-Франковская – 11 677 (167);
  • Киевская – 7207 (128);
  • Днепропетровская – 3539 (109);
  • Черновицкая – 12 493 (99);
  • Винницкая – 4976 (89);
  • Запорожская – 2591 (88);
  • Сумская – 2640 (87);
  • Волынская – 6504 (76);
  • Черниговская – 2922 (76);
  • Хмельницкая – 4133 (75);
  • Житомирская – 4543 (73);
  • Закарпатская – 8829 (73);
  • Ровенская – 10707 (72);
  • Николаевская – 2171 (57);
  • Полтавская – 1307 (54);
  • Черкасская – 2739 (51);
  • Херсонская – 702 (41);
  • Луганская – 653 (33);
  • Донецкая – 2180 (26);
  • Кировоградская – 934 (5).

Как сообщалось, вчера, 15 сентября, по данным Минздрава выявили 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.

В мире по состоянию на утро 16 сентября зарегистрировали 29 727 253 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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