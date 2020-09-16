Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек

За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Тернопольской (380), Харьковской (272), Одесской (284) областях и в Киеве (356).
За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 76 больных - это новый антирекорд. В то же время 1 514 человек выздоровели.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.
Статистика эпидемии по регионам:
Как сообщалось, вчера, 15 сентября, по данным Минздрава выявили 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.
В мире по состоянию на утро 16 сентября зарегистрировали 29 727 253 случаев коронавирусной болезни COVID-19.