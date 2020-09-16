Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.

За 15 сентября в Украине выявили еще 2 958 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего заражений в Тернопольской (380), Харьковской (272), Одесской (284) областях и в Киеве (356).

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 76 больных - это новый антирекорд. В то же время 1 514 человек выздоровели.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 162 660 случаев COVID-19. Кроме того, 3 340 человек умерли и 72 324 человек выздоровели.

Статистика эпидемии по регионам:

Тернопольская область – 10 004 заболевших (380 за сутки);

Киев – 18 070 (356);

Одесская – 10 277 (284);

Харьковская – 13 432 (272);

Львовская – 17 430 (187);

Ивано-Франковская – 11 677 (167);

Киевская – 7207 (128);

Днепропетровская – 3539 (109);

Черновицкая – 12 493 (99);

Винницкая – 4976 (89);

Запорожская – 2591 (88);

Сумская – 2640 (87);

Волынская – 6504 (76);

Черниговская – 2922 (76);

Хмельницкая – 4133 (75);

Житомирская – 4543 (73);

Закарпатская – 8829 (73);

Ровенская – 10707 (72);

Николаевская – 2171 (57);

Полтавская – 1307 (54);

Черкасская – 2739 (51);

Херсонская – 702 (41);

Луганская – 653 (33);

Донецкая – 2180 (26);

Кировоградская – 934 (5).

Как сообщалось, вчера, 15 сентября, по данным Минздрава выявили 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.

В мире по состоянию на утро 16 сентября зарегистрировали 29 727 253 случаев коронавирусной болезни COVID-19.