В Ровенской области был впервые зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно.

Об этом сообщает издание "Ровно Вечернее" со ссылкой на здолбуновских эпидемиологов.

Женщина с характерными симптомами и относительно легким течением переболела COVID-19 в июне текущего года, что подтверждено результатами ПЦР-исследования, - говорится в сообщении.

В конце августа эта же пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, ее госпитализировали повторно.

Исследование на наличие в организме вируса SARS-CoV-2 в очередной раз дало положительный результат. Течение болезни характеризовалось как средней степени тяжести. На сегодня женщина уже выздоровела и вернулась на работу.

В Украине 15 сентября выявили еще 2 905 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заболеваний подтвердили в Тернопольской области (+390), Харьковской области (+307), Одесской области (+306) и Киеве (+285).

В Ровенской области за время пандемии было зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 159 702 случаев COVID-19. Кроме того, 3 264 человек умерли и 70 810 человек выздоровели.