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Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб

Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину", один военный погиб
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За прошедшие 18 часов в районе проведения операции ООС на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. 

А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия. 

ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса 

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

"К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего. Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - отметили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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