Против терроризма: СБУ провела учения в прифронтовом Рубежном

Координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в двухдневных тренировках приняли участие сотрудники региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Государственной пограничной службы, представители местной власти.

Главной целью тренировочных сборов было повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз, проверка уровня защищенности стратегически важных объектов региона.

"По сценарию учений "террористы"пытались совершить несколько диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры города. Благодаря слаженным действиям силовиков условные "преступники" были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Фото с места событий:

Руководство штаба АТЦ СБУ отметил высокий уровень готовности задействованных подразделений к противодействию диверсиям и терактам. Участникам учений даны рекомендации по повышению эффективности контрдиверсионной работы.