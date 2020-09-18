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Хасиды пытались прорваться в Украину через Венгрию: фото

Хасиды пытались прорваться в Украину через Венгрию: фото
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: МВД
Двое украинцев перевозили через границу 7 паломников-хасидов, их задержали правоохранители. Это была очередная попытка хасидов пересечь границу, несмотря на запрет правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Пограничники уже направили уведомления для внесения в ЕРДР по ст. 332 УК за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Группу хасидов задержали в Закарпатской области

Группу хасидов задержали в Закарпатской области

"Документы, удостоверяющие личность, были только у 2 человек. Предварительно установлено, что они являются гражданами США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии", - говорится в сообщении.

Также во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" разоблачили иностранца-паломника, который представлял из себя украинца. Он предоставил паспорт гражданина Украины, однако пограничники установили, что документ мужчине не принадлежит. На самом деле он оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви.

Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана

Каждый год евреи-хасиды едут осенью в Умань. В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения. Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым. В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

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Все по теме:

Умань, Хасиды, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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