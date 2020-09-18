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Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана
Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана

Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана

Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф
Рош ха-Шана - день, начинающий отсчет еврейского нового года. Это праздник для всех иудеев, который отмечается ими в честь сотворения мира и приходится на 1-2 день месяца тишрей.

Рош ха-Шана, или еврейский Новый год - важнейшее событие, которым иудеи отмечают не просто смену календарных дат, а день начала человеческой истории, то есть события, описываемые в Священном Писании как день сотворения первых людей - Адама и Евы.

Традиционно иудейский Новый год празднуют два дня в новолуние первого осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В этом году праздник пришелся на 19 и 20 сентября, хотя празднование начинается еще с вечера пятницы, 18 сентября.

Этот праздник имеет мало чего общего с привычным для нас пониманием Нового года. Никакого шампанского и мандаринов, никаких фейерверков и вообще ни малейшего намека на безудержное веселье. Рош ха-Шана - это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

Еврейский Новый год 2020

Согласно преданиям, именно в этот день, на шестой день творения Господь создал и первого человека - Адама. На Рош ха-Шана провозглашается царство Бога над всем живым. Иудеи верят, что каждый год в эти священные дни Всевышний совершает суд над человечеством, определяя, что должно произойти с каждым в грядущем году: кому - разбогатеть, кому - обанкротиться, кому жениться, а кому и умереть. Это время духовного отчета за прошлый год и обязательств измениться к лучшему в будущем.

Рош ха-Шана называют днем "священного собрания", когда нужно трубить в рог (символ вызова на Божественный суд), совершать жертвоприношения и нельзя работать.

18 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Именно с Рош ха-Шана начинаются Дни трепета - десять дней молитв и раскаяния, которые заканчиваются Йом-Киппуром - самым важным праздником, днем поста, покаяния и отпущения грехов.

Почему еврейский Новый год отмечается осенью?

Новый год - и осень, что достаточно непривычно для тех, у кого подобный праздник ассоциируется с 31 декабря. И все же это именно осень. Рош ха-Шана приходится на начало тишрея - седьмого месяца еврейского календаря.

Rosh Hashanah

Главное отличие этого календаря - он лунно-солнечный, а значит - еврейские праздники ежегодно "двигаются" по датам. Первый месяц еврейского календаря, авив (нисан) приходится на март-апрель григорианского календаря, а это значит, что тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Считается, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Потому с него и ведется летоисчисление.

Традиции празднования еврейского Нового года

Если говорить о традициях праздника, то известно следующее. На протяжении двух праздничных суток евреи ходят в синагогу, где молятся и слушают священные звуки шофана, бычьего рога, взывающего к человеческой совести. Считается, что в эти дни на Небесах решаются судьбы всех людей: они описываются в Книги Жизни и скрепляются особенной печатью, которая предрешает весь наступающий год.

Рош ха-Шана

Также в праздник осуществляется ташлих: иудеи собираются на берегу водоема и под чтение молитв вытряхивают из карманов в воду крошки, как бы скармливая рыбам свои грехи.

Иудейский новый год в 2020

Что едят на Рош ха-Шана?

Рош ха-Шана

  • Традиционный фрукт в этот праздник - гранат. Как вариант - замена гранатов на яблоки. Кроме того, обязательно наличие меда (чтобы следующий год был сладким).

  • Частый гость на столе - рыба (которую подают непременно с головой, чтобы "быть во главе, а не в хвосте").

  • Обязательный гость на столе - хлеб в форме венка, который называется хала. Эта форма означает цикличность времени.

  • Запрещено есть горькую и кислую пищу, чтобы следующий год не стал годом горести и беды.

  • Не принято есть орехи. Причина - числовое значения слова "орех" на иврите равно аналогичному значению слова "грех". А о грехе упоминать в эти дни нельзя.

С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые еще называют "страшными и великими", а заканчиваются они главным и торжественным иудейским праздником Йом-Кипур ("Судный день"). В эти дни принято носить белые одежды, символизирующие настоящую душевную чистоту.

Рош-ха-Шана: Израиль пришлет полицейских в Умань

Особенно торжественно отмечают этот праздник хасиды, которые ежегодно массово приезжают со всего мира в Умань на могилу цадика Нахмана - основателя брацлавского хасидизма. Обычно на празднование Рош ха-Шана к нам приезжало 20-30 тысяч паломников из разных стран.

Еврейский Новый год 2020

Напомним, что в этом году, из-за пандемии коронавируса, Украина ограничила паломничество хасидов в Умань.

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Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана.

Автор:

Телеграф
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