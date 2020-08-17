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В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана

В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
В Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщили пресс-службе МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что "ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места". По его словам, такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям разных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на заседании правительства и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности ведомство достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические меры для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Ранее, Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

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Все по теме:

Украина, МВД, Кабмин, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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