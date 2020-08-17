Умань может пойти на радикальные меры, чтобы не допустить в город хасидов

Мэр Умани Александр Цебрий планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и обсудить ситуацию.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

Об он заявил в видеообращении в Facebook.

Цебрий уточнил, что Госкомиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным в сентябре приезд от 5 000 до 10 000 хасидов.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем такие следующие меры предосторожности ", - сказал Цебрий, обратившись к местным жителям.

Он подчеркнул, что в Умани надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана, когда съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне, но этого не произошло.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 августа выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 августа и предусмотрел, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.