Рош-ха-Шана: Израиль пришлет полицейских в Умань

Израиль отправит своих полицейских в Умань для помощи украинским коллегам во время празднования Рош-ха-Шана.

Об этом написал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украины", - написал Енин.

Ранее в Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

Главный советник Израиля по COVID-19 Ронни Гамзу написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал запретить паломничество евреев-хасидов в Умань.