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Масштабное ДТП на Буковине: пострадали 12 человек, один погибший

Масштабное ДТП на Буковине: пострадали 12 человек, один погибший
09:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: cv.npu.gov.ua
Микроавтобус "Фольксваген", который перевозил работников одного из предприятий Черновцов, столкнулся с легковушкой.

В Черновицкой области в результате ночного дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и еще 12 пострадали.

Как сообщил в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, авария произошла примерно в час ночи на автодороге Н-03 в границах села Недобоевцы Хотинского района.

По информации полиции, столкнулись микроавтобус "Фольксваген", который перевозил работников одного из предприятий Черновцов, и автомобиль "Ауди".

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"Автомобилем "Ауди" управлял мужчина, 1985 г. р., проживающий в Киеве, а микроавтобусом "Фольксваген" - мужчина, 1985 г. р., проживающий в Черновицкой области. В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия пассажирка микроавтобуса, 1971 г. р., жительница Кельменецкого района Черновицкой области", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в полиции, после ДТП в больницу за медицинской помощью обратились 12 человек, из которых 10 – пассажиры микроавтобуса и двое водителей.

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ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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