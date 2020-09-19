День в ООС: на Донбассе "заглушили" вражеский беспилотник

На Донбассе сегодня тихо, но в районе Водяного силы ВСУ подавили сигнал вражеского БПЛА.

Об этом говорится в вечернем отчете пресс-центре штаба ООС.

"В районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - сообщили в штабе.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось ранее, с 27 июля на Донбассе установлен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.