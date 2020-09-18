"Это шаг к предательству": Минобороны будет штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь на Донбассе

Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня в зоне ООС.

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам.

Об этом сообщил главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов, ссылаясь на указ № 330 министра обороны Украины от 16.09.2020.

"Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению", - написал он на своей странице в Facebook.

Бутусов считает, что "этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака" и требует немедленной его отмены.

Журналист обратил внимание на коррупцию, которую повлечет приказ № 330. "Теперь из-за того, что за любые нарушения личного состава предусмотрен штраф командирам частей и подразделений, любые правонарушения будут прятать, это повлечет коррупцию, за не регистрацию реальных правонарушений", - говорит Бутусов.

"Приказ № 330 я назову коротко - это шаг к предательству и это демонстрация полной профессиональной неадекватности руководства Минобороны и ВСУ и Верховного главнокомандующего Зеленского, это непонимание войны, не понимание военных", - подытожил он.

Напомним, представитель Украины от ОРДО в в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заверил, что является сторонником "безальтернативных" Минских соглашений.