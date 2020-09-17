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Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"

Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
Обновлено 02:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Представитель Украины от ОРДО в в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заверил, что является сторонником "безальтернативных" Минских соглашений.

"Для коллег из РФ заявлю: я, как член украинской делегации, остаюсь абсолютным приверженцем "безальтернативного" Минского процесса, до тех пор, пока руководство моего государства не поменяет свою политику в отношении этого "эффективного" механизма прекращения войны на Донбассе", – написал Гармаш на своей странице в Facebook в ночь на четверг.

Он подчеркнул, что Минские соглашения приемлемы для выполнения.

"Комплекс мер", за неимением другого, - вполне реальный документ, с которым можно работать. Наверное поэтому они (россияне – ред.) все время пытаются выйти за его рамки", – написал украинский представитель в ТКГ.

Заседание ТКГ: Кравчук рассказал о чем шла речь

Он также отметил, что дискредитация Минских соглашений идет со стороны России.

"Сразу уточняю для тех, кто любит цепляться к словам: "непонятно чем" сделала "Минск" Россия, которая превратила переговорный процесс в фарс, с подменой участников и безответственностью агрессора", – уточнил Гармаш.

Напомним, ранее Гармаш рассказал, как прошло очередное заседание ТКГ.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Сергей Гармаш, Минские договоренности, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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